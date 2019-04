Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 20 Verkehrssünder wegen Rotlichtverstoß erwischt

Suhl (ots)

Am Donnerstag und Freitag wurden durch die Suhler Polizei in den Morgenstunden eine Rotlichtüberwachung in der Schleusinger Straße in Suhl an der dort befindlichen Baustellenampel durchgeführt. An beiden Tagen wurden insgesamt zwanzig Verkehrssünder erwischt, welche sich nicht an die Verkehrsregeln hielten und das Rotlicht missachteten.

