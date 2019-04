Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Vacha (ots)

Am Donnerstag Nachmittag kontrollierten Beamte in der Völkershäuser Straße in Vacha einen 37-jährigen Fahrer eines Elektrorollers. Dieser Roller ist laut Betriebserlaubnis bis 45 km/h zugelassen. Da der Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt, wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

