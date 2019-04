Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von zwei Fahrrädern

Grabfeld (ots)

Am 11.04.2019 wurden zwei zwölfjährigen Jungen beim Besuch einer Pizzeria in Queienfeld die Fahrräder entwendet. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr hielten sie sich im Restaurant auf, während sie ihre Räder vor dem Lokal ungesichert abstellten. Beim Verlassen stellten sie fest, dass die Fahrräder entwendet wurden. In der Nähe sei ein weißer Transporter gesehen worden, welcher verdächtig umher gefahren sei. Wer Hinweise zum bislang unbekannten Täter oder dem weißen Transporter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Meiningen zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell