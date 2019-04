Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug getankt und nicht bezahlt

Eisfeld (ots)

Der unbekannte Fahrer eines PKW Audi hatte am 12.04.2019 gegen 1:30 Uhr sein Fahrzeug an einer Tankstelle in Eisfeld betankt. Als eine Mitarbeiterin der Tankstelle den Außenbereich betrat, entnahm der Audi-Fahrer den Tankschlauch und steckte ihn in die Zapfsäule zurück. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit vom Tankstellengelände in Richtung Bundesautobahn 73, ohne den Betrag von ca. 70 Euro zu bezahlen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

