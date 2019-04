Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen gestohlen

Eisfeld (ots)

Unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 10.04.2019, 21.00 Uhr, bis 11.04.2019, 6.00 Uhr, das hintere Kennzeichen eines PKW VW Passat widerrechtlich entwendet. Der oder die Täter öffneten die Plastikhalterung und entnahmen so die Kennzeichentafel. Das Fahrzeug war durch seinen Besitzer in der Schustergasse in Eisfeld während des Tatzeitraumes abgestellt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Tathergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

