Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien entdeckt

Suhl (ots)

Im Tatzeitraum vom 06.03.2019 bis 10.04.2019 (Mittwoch) haben bisher unbekannte Täter einen Altpapiercontainer in der Rennsteigstraße in Suhl mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zu Tat und Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681-3690 zu melden.

