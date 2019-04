Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Keller eingebrochen

Suhl (ots)

Ein 37-jähriger Suhler stellte am Mittwochnachmittag fest, dass aus seinem Keller in der Straße Am Bahnhof Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet wurden. Unbekannte Täter müssen in den letzten 4 Wochen in den Keller des 37-Jährigen eingebrochen sein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681-3690 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Anne Abraham

Telefon: 03681 32 1523

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell