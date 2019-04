Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pferd erneut verletzt

Springstille (ots)

Erneut wurde am Mittwochnachmittag auf einer Koppel eines Gestüts im Hergeser Weg in Springstille eine Stute mit Schnittverletzungen aufgefunden. Die Stute musste tierärztlich notversorgt werden. Die Tat geschah am helllichten Tag zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr, daher sucht die Polizei Zeugen, die im Bereich Springstille verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693-5910 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Anne Abraham

Telefon: 03681 32 1523

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell