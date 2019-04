Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, glücklicherweise nur leicht verletzt

Eisfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Mittwochmorgen ein 73-jähriger Dacia-Fahrer in der Schwarzburger Straße in Eisfeld von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Pkw, der unter einem Carport geparkt war. In der weiteren Folge beschädigte er noch einen Stützpfeiler des Carports, überfuhr zusätzlich noch eine Gartenmauer und kam anschließend auf einem angrenzenden Gartengrundstück zum Stehen. Der 73-Jährige verletzte sich nur leicht, allerdings verursachte er durch den Unfall einen Sachschaden von ca. 25.000 Euro

