Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei kann flüchtigen Fahrzeugführer stellen

Hildburghausen (ots)

Am 10.04.2019 sollte ein PKW Renault Clio gegen 12.00 Uhr in Hildburghausen, OT Häselrieth, angehalten werden. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, setzte er seine Fahrt durch die Waldstadt in Hildburghausen in Richtung Wald mit rasanter Geschwindigkeit fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Im Waldgebiet verloren die Beamten zunächst das Fahrzeug samt Fahrer. In der Folge wurde das Waldgebiet durchsucht und kurze Zeit später konnte der inzwischen zu Fuß Flüchtige blutüberströmt und den Kennzeichen seines Fahrzeuges unterm Arm, gestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 35-jährige Clio-Fahrer sich mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlagen und sich so die Verletzungen zugezogen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich geführte Ermittlungen ergaben, dass der 35-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin muss er sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Polizei prüft weiterhin, ob der Fahrer während der Fahrt unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stand.

