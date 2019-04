Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug übersehen

Bad Salzungen (ots)

Am Mittwoch, den 11.04.19, wollte eine 59 Jährige Seat Fahrerin gegen 16:25 Uhr in Bad Salzungen von einer Parkbucht auf die Bahnhofstraße auffahren. Hierbei übersah sie einen VW, welcher auf der Bahnhofstraße fuhr. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 8000,-.

