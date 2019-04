Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl und Haft

Meiningen (ots)

Am 10.04.2019 kam es gegen 15:35 Uhr in Meiningen in einem Geschäft zum Diebstahl eines hochwertigen Zippo-Feuerzeuges im Wert von 79 Euro. Der namentlich bekannte Dieb konnte vom Tatort flüchten. Eine Fahndung verlief anfänglich ohne Erfolg. Ca. 1h Stunde später wurde der Polizei in Suhl vom Rewe-Markt ein weiterer Diebstahl gemeldet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den gleichen Täter wie in Meiningen handelte. Das Diebesgut aus dem Geschäft in Meiningen hatte er noch dabei. Dazu kam, dass er in Begleitung einer 2. männlichen Person war, welche mit 2 Haftbefehlen gesucht wurde. Der Dieb wurde nach Abschluss der Maßnahmen von der Polizei wieder entlassen. Sein Begleiter hingegen wurde aufgrund der bestehenden Haftbefehle festgenommen.

