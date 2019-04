Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter Drogen

Meiningen (ots)

Am 09.04.2019 gegen 21.15 Uhr wurde in der Henneberger Straße in Meiningen eine 22-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige erfolgte.

