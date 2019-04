Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerkratzte Motorhaube

Kaltenwestheim (ots)

Im Zeitraum vom 06.04.2019, 13.00 Uhr bis 08.04.2019, 09.30 Uhr kam es in der Kreuzgasse in Kaltenwestheim zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Opel. Das Fahrzeug war abgeparkt und wurde durch die Fahrzeugbesitzerin beschädigt vorgefunden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

