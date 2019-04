Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei warnt vor Telefontrickbetrügern

Suhl, Gehlberg (ots)

In den letzten Wochen kam es im Bereich der Landespolizeiinspektion Suhl vermehrt zu Anrufen von Telefontrickbetrügern. Am Dienstag rief eine unbekannte Person bei einer 83-jährigen Rentnerin aus Suhl an, gab sich als Verwandter aus und bat sie um 36.000 Euro. Auch eine 72-jährige Suhlerin erhielt am selben Tag einen derartigen Anruf. Hierbei wurden 12.000 Euro durch die ihr nicht bekannte Person verlangt. In Gehlberg wurde ein 83-Jähriger am Telefon um 42.000 Euro gebeten. Die drei Rentner verhielten sich vollkommen richtig und informierten umgehend die Polizei. Es kam glücklicherweise in allen drei Fällen zu keiner Geldübergabe. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, bei derartigen Anrufen keine Geldüberweisungen oder Geldübergaben in die Wege zu leiten. Es handelt sich in jedem Fall um Betrüger, welche es nur auf Ihr hart erarbeitetes und erspartes Geld abgesehen haben und Ihre vermeintliche Gutgläubigkeit ausnutzen wollen. Auch warnt die Polizei nochmals vor vermeintlichen Gewinnspielanrufen, bei welchen die Anrufer dazu auffordern, einen Teil des gewonnenen Betrages zur Verfügung zu stellen!

