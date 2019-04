Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Förderverein

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen unbekannte Täter auf bisher noch nicht geklärte Weise in das Gebäude eines Fördervereins in der Hugo-Jacobi-Straße in Zella-Mehlis ein. Hier entwendeten sie Bargeld und mehrere elektronische Geräte im Gesamtwert von ca. 2000 Euro sowie eine Geldkarte. Mit dieser hoben sie anschließend in der Sparkassenfiliale in der Louis-Anschütz-Straße gegen 05:00 Uhr Geld von dem dazugehörigen Konto ab. Anwohner, die am Dienstagmorgen gegen 05:00 Uhr Personen im Bereich des Tatortes und der Sparkasse gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Suhl unter der Telefonnummer 03681-320 zu melden.

