Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug weggerollt

Suhl (ots)

Ein 57-jähriger VW-Fahrer hatte am Dienstagmorgen sein Fahrzeug in der Judithstraße in Suhl abgestellt. Allerdings hatte er bei dem VW die Handbremse nicht angezogen, sodass sein Fahrzeug ca. 50 Meter zurückrollte und mit dem dort abgestellten Skoda einer 31-jährigen Frau zusammenstieß. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Anne Abraham

Telefon: 03681 32 1523

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell