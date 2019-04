Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen

Viernau (ots)

Dienstagnachmittag kam eine 19-jährige KIA-Fahrerin in der Ernst-Thälmann-Straße in Viernau aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, rollte mit ihrem Fahrzeug einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum. Weiterhin wurde durch den Unfall ein Zaun beschädigt. Die junge Frau verletzte sich glücklicherweise beim Unfall nur leicht und wurde ins Klinikum gebracht.

