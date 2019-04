Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durch Unachtsamkeit aufgefahren

Hildburghausen (ots)

In der Coburger Straße in Hildburghausen waren am 09.04.2019 gegen 15.30 Uhr die Fahrerinnen eines PKW Polo und eines PKW Ford stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Marienstraße musste die Fahrerin des VW Polo verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerke die nachfolgende Fahrerin des PKW Ford zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den Polo auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

