Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ruhestörung und Sachbeschädigung

Hildburghausen (ots)

Gleich zwei Anrufe wegen Ruhestörung gingen am 09.04.2019 gegen 3.30 Uhr bei der Polizeiinspektion Hildburghausen ein. Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen wurden durch Klingelattacken und lautes Gegröle von unbekannten Tätern in ihrer Ruhe gestört. Die herbeigerufenen Beamten konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen. Auch eine Nahbereichsfahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter. Bei der Anzeigenaufnahme zur Ruhestörung stellten die Beamten einen beschädigten Briefkasten im Haus fest. Vermutlich hatten die Täter die Sachbeschädigung begangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Ruhestörung, Sachbeschädigung sowie zu den möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

