Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nackt auf der Straße

Suhl (ots)

Am Montagabend sorgte ein nackter Mann in der Otto-Bruchholz-Straße für Aufsehen. Anwohner meldeten, dass ein vollständig entkleideter Mann vor den Wohnblöcken herumlaufe. Bei Eintreffen der Polizei gab er völlig verwirrt an, dass er nach dem Duschen zum Trocknen ins Freie gegangen sei. Der gesamte Gemütszustand veranlasste die Polizisten dazu, ihn einem Arzt vorzustellen, welcher ihn in die Psychiatrie nach Hildburghausen einwies.

