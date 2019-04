Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwalbe entwendet

Schmalkalden (ots)

In Nacht von Sonntag zu Montag wurde durch unbekannte Täter ein Simsonmoped aus einem Hinterhof in der Weidebrunner Gasse in Schmalkalden entwendet. Die gletscherblaue Schwalbe war vollständig durch den Besitzer restauriert worden und hat einen Wert von ca. 3500EUR. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entgegen.

