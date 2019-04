Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kinderfahrrad gefunden

Hildburghausen (ots)

Aufmerksame Bürger fanden am Samstag, den 06.04.2019 gegen 6.30 Uhr ein Kinderfahrrad. Das Rad der Marke Paleos (Modell Pippo) stand ungesichert vor einem Wohnhaus in der Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen. Es wurde zur Eigentumssicherung von den eingesetzten Beamten sichergestellt und zur Polizeiinspektion Hildburghausen gebracht. Der Besitzer des Fahrrades kann dies mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bis zum 15.04.2019 bei der Polizei in Hildburghausen, Dr.Moritz-Mitzenheim-Straße 22 abholen. Danach wird die Fundsache an das Fundbüro der Stadt Hildburghausen zuständigkeitshalber übergeben. Weiterhin werden Zeugen, die Angaben zu dem gefundenen Rad geben können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer:03685 778-0 in Verbindung zu setzen.

