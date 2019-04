Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diesel entwendet und Sachschaden verursacht

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 06.04.2019, 4.30 Uhr, bis 08.04.2019, 3.30 Uhr, an einem LKW zu schaffen. Dieser war im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen abgestellt. Der oder die Täter brachen den Tankdeckel des Fahrzeuges auf und zapften ca. 150 Liter Diesel ab. Dabei wurde der Tankdeckel sowie der Entlüftungsschlauch beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl selbst oder zu möglichen Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

