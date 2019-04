Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seitenscheibe eingeschlagen

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum 05.04.2019, 17.00 Uhr bis 07.04.2019, 14.00 Uhr die Seitenscheibe eines PKW Ford Focus in Schmalkalden, Am Walperloh ein und entwendeten Fahrzeugunterlagen aus dem Handschuhfach des Fahrzeuges. Zeugen der Straftat wenden sich bitte an die Polizeistation Schmalkalden 03683-6810.

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

