Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel abgetreten

Meiningen (ots)

Die Außenspiegel von zwei PKW VW, die auf einem Parkplatz in der Henneberger Straße in Meiningen abgestellten waren, wurden am 07.04.2019 zwischen 13:00 - 14:30 Uhr durch Unbekannte abgetreten. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei in Meiningen 03693-5910

