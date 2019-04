Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Zella-Mehlis (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 71-jähriger Motorradfahrer von Zella-Mehlis in Richtung Suhl. Als er die Zellaer Höhe passierte, wurde er durch einen 42-jährigen PKW-Fahrer übersehen, der aus der Straße "Zum Schießstand" herausfuhr. Es kam zum Unfall, wodurch der 71-Jährige mit seinem Kraftrad stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er wurde ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000EUR

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Anne Abraham

Telefon: 03681 32 1523

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell