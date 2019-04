Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw mutwillig beschädigt

Suhl (ots)

Am Abend des 06.04.2019 stellte ein 47-Jähriger seinen roten Renault Twingo in Suhl, in der Nähe der Kleinen Beerbergstraße auf eine unbefestigte Parkfläche ab. Als er am 07.04.2019 gegen 09:00 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Fahrertür sowie der Kotflügel vorne links beschädigt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

