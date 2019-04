Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad entwendet

Suhl (ots)

Am Morgen des 07.04.2019 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr wurde ein in Suhl, Windeweg, abgestelltes Quad entwendet. Ein 40 jähriger Suhler stellte sein Fahrzeug der Marke SMC aufgrund einer Feierlichkeit dort ab und ging zu Fuß nach Hause. Als er am Morgen des Folgetages sein Quad holen wollte war es verschwunden. Das Quad Model Online hatte auffällige grün/schwarze Plastikteile und ein Suhler Kennzeichen, es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von 8000 EUR.

