Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Moorgrund (ots)

Am 06.04.2019 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen im Zeitraum von 12:00 bis 14:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Salzunger Straße in Witzelroda durch. Dabei wurden insgesamt sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Den Negativrekord stellten zwei jeweils männliche Fahrzeugführer auf, welche beide mit 29 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gemessen wurden. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100,- Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell