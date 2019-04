Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolgloser Ladendieb

Bad Salzungen (ots)

Am 05.04.2019 wurde ein Ladendieb auf frischer Tat in einem Lebensmittelgeschäft in der August-Bebel-Straße gestellt. Ein 28 Jahre alter Mann aus Bad Salzungen hatte zuvor mehrere Nahrungsmittel und Hygieneprodukte in seinem Rucksack versteckt und wollte anschließend den Laden verlassen, ohne den Betrag in Höhe von rund 28 Euro zu bezahlen. Dies blieb von einem Mitarbeiter des Geschäfts jedoch nicht unbemerkt. Er sprach den Dieb an und nahm ihn mit in das Büro, wo der Täter kleinlaut die Produkte wieder herausgab. Als es jedoch an die Feststellung seiner Personalien ging, versuchte der Mann zu flüchten, was ihm allerdings nicht gelang. Die Polizei wurde daraufhin verständigt, welche kurz darauf im Markt eintraf und sich des Täters annahm. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

