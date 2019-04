Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegenstand auf Fahrbahn beschädigt Fahrzeug

Suhl (ots)

Am Nachmittag des 06.04.2019 ereignete sich in Suhl, Gothaer Straße auf Höhe der ARAL-Tankstelle ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem BMW mit Münchner Kennzeichen die Fahrspur in Richtung Zella-Mehlis als plötzlich ein Gegenstand auf der Fahrbahn auftauchte und dieser einen Reifen am BMW beschädigte. Woher der Gegenstand gekommen ist konnte der Fahrer nicht angegeben, aufgefunden wurde dieser ebenfalls nicht. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 EUR.

