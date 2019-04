Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Feuer im Wald

Themar (ots)

Am Freitag, den 05.04.2019, kam es um 08:07 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Themar. Mehrere Anrufer meldeten eine starke schwarze Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet zwischen Themar und Henfstädt. Die Feuerwehren aus Henfstädt, Themar, Schleusingen und Hildburghausen kamen zum Einsatz. Die unmittelbar nach Notruf eintreffenden Polizeibeamten versuchten einen Zugang in das Waldgebiet zu finden. Als dies gelang wurden vor Ort Waldarbeiter festgestellt. Diese verbrannten eine größere Menge Reißig, welcher durch Käfer befallen war. Diese Verbrennung wurde jedoch nicht angemeldet und war daher weder der Polizei noch der Rettungsleitstelle bekannt. Gegen den Verursacher wurde eine Anzeige gefertigt. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr wurde die Brandstelle durch den Verursacher abgesichert und bis zum vollständigen Abbrennen beaufsichtigt.

