Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angefahren und Abgehauen

Suhl (ots)

Am 06.04.2019 stellte eine 19 jährige Suhlerin ihren Audi A1 in der Zeit von 10:30 bis 11:30 Uhr in der Mittelgasse in Suhl ab. Als sie zum Fahrzeug zurück kam musste sie einen Schaden an diesem feststellen. Der Pkw wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aber ohne Personalienfeststellung aus dem Staub. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 EUR.

