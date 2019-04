Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: betrunkener Radfahrer

Meiningen (ots)

Am 06.04.2019 gegen 17:00 Uhr wurde in Meiningen in der Leipziger Straße ein Fahrradfahrer festgestellt, welcher in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er mit 2,79 Promille alkoholisert war. Gegen den Betroffenen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Weiterhin wurde eine Blutentnahme im Klinikum Meiningen durchgeführt.

