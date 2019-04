Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle verloren und geflüchtet

Ehrenberg (ots)

Am Freitag, den 05.04.2019, kam es um ca. 17:10 Uhr zwischen Ehrenberg und Zollbrück zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines blauen Skoda Octavia kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert er mit mehreren Leitpfosten und einem Kurvenspiegel. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. An der Unfallstelle hinterließ er einen Frontscheinwerfer und mehrere Karosserieteile. Ein Zeuge des Unfalls beschreibt das Auto als einen neueren Skoda Octavia in blau mit Kronacher Kennzeichen (KC). Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang ergebnislos. Wer Angaben zu dem Fahrzeug machen kann wird gebeten sich mit der Polizei in Hildburghausen in Verbindung zu setzen.

