Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schleusingen (ots)

Am Samstag, den 06.04.2019, kam es gegen 17 Uhr auf der Ortsumgehung Schleusingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 15 jährige Fahrer eines Mopedauto wollte aus der Eisfelder Straße auf die L3004 in Richtung Autobahn auffahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden BMW. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge stießen in ein in diesem Moment auf der Abbiegespur in die Eisfelder Straße stehendes drittes Fahrzeug. Alle drei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Durch die alarmierte Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte glücklicherweise fest, dass keiner der Beteiligten verletzt wurde. Es entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden von ca. 90.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell