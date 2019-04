Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung in Gaststätte

Hildburghausen (ots)

Am 07.04.2019 kam es in den frühen Morgenstunden gegen ca. 02:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Hildburghausen. Drei Besucher einer Bar wurden vom Personal der Gaststätte verwiesen. Das fremdbestimmte Ende ihres Alkoholgenusses wollten die drei Besucher nicht friedfertig hinnehmen. Die verbale Auseinandersetzung gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Es wurden durch die eingesetzten Beamten wechselseitig mehrere Anzeigen aufgenommen.

