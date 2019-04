LPI-SHL: Unfall zwischen Triebwagen der STB und PKW

Landespolizeiinspektion Suhl

Am 06.04.2019 gegen 13:00 Uhr kam es auf dem unbeschrankten Bahnübergang in der Ernst-Thälmann-Straße in Niederschmalkalden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Triebwagen der Süd-Thüringen-Bahn und einem PKW. Der PKW-Fahrer befuhr den Rosenweg mit der Absicht über die Bahngleise nach links in die Ernst-Thälmann-Straße einzufahren. Beim Abbiegevorgang über die Gleise übersah er den sich nähernden Zug/Triebwagen der STB (Fahrtrichtung Richtung Wernshausen), sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Triebwagen war insgesamt mit 14 Fahrgästen und 2 Bahnbediensteten besetzt. Es wurde keine Personen verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeug wird insgesamt auf ca. 8000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme waren zudem das Notfallmanagement der STB, sowie die Bundespolizei mit vor Ort.

