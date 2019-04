Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flaschenzug geklaut

Zella-Mehlis (ots)

Bereits am Freitag, den 07.03.2019 wurde bei einer Firma in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis festgestellt, dass durch unbekannte Täter ein Flaschenzug mit dazugehörigen Ketten entwendet worden ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Polizeidienststelle Suhl unter der Telefonnummer 03681-3690.

