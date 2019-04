Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen zum Diebstahl gesucht

Suhl (ots)

Am Donnerstagnachmittag stahl ein bisher unbekannter Mann aus einer Geldbörse in einem Familienzentrum in der großen Beerbergstraße in Suhl 50 Euro Bargeld. Er flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - Schlank - Ca. 30 Jahre alt - 170-175 cm groß - Bekleidet mit einem weißen Shirt, dunkle Jacke und Hose, weißes Basecap - Sprach gebrochen Deutsch Hinweise zum Täter nimmt die Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681-3690 entgegen.

