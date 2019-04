Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fleisch- und Wurstwaren verdorben

Meiningen (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag unterbrachen unbekannte Täter an einem Lebensmittelmarkt in der Schillerstraße in Meiningen die Stromzufuhr eines Kühlaggregates. Sie schnitten ein Stromkabel durch, welches an der Außenfassade des Marktes angebracht war. Hierdurch wurde Stromzufuhr zu einer Kühltheke unterbrochen. Die darin gelagerten Fleisch- und Wurstwaren sind durch die fehlende Kühlung vollständig verdorben. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693-5910 zu melden.

