Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholgeruch bei Verkehrskontrolle

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Donnerstagabend einen 34-jährigen Opel-Fahrer in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Während der Kontrolle bemerkten sie Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Test zeigte einen Wert von 0,62 Promille. Der einige Zeit später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test zeigte noch immer einen Wert von 0,66 Promille. Zudem konnte der 34-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Die Recherchen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen wurde.

