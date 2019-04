Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer touchiert

Meiningen (ots)

Ein 71-jähriger PKW-Fahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Leipziger Straße in Meiningen. An seinem Fahrzeug war ein Anhänger angebracht. Er wollte nach der Kreuzung zur Heimstraße mit seinem Gespann einen Fahrradfahrer überholen, dabei streifte er mit dem Anhänger jedoch den Radler seitlich, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden, der PKW blieb samt Hänger unversehrt.

