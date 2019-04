Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren

Wasungen (ots)

In den frühen Abendstunden des Mittwoch kontrollierten Polizisten auf der Bundesstraße 19 kurz vor Wasungen einen 39-jährigen PKW-Fahrer. Hierbei konnten die Beamten Alkohol in dessen Atemluft wahrnehmen und führten mit dem 39-Jährigen einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,94 Promille. Nun winken ihm ein Fahrverbot und ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

