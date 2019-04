Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zaun beschädigt

Suhl (ots)

Bereits am 24.03.2019 (Sonntag) wurde der Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte den Zaun am Ärztehaus in der Bahnhofstraße in Suhl beschädigten. Sie brachen einen Metallzaunpfahl ab und traten das Metallgitter herunter. Da bisher keine Ermittlungsansätze vorhanden sind, werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

