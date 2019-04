Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW beschädigt und abgehaun

Kieselbach (ots)

Ein derzeit noch Unbekannter streifte am Dienstag in der Zeit von 16.15 Uhr bis 18.15 Uhr vermutlich mit einem grünen Fahrzeug einen Golf, der auf dem Parkplatz in der Fuchsgasse in Kieselbach geparkt war und verursachte Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

