Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hauswand gestreift und weitergefahren

Oechsen (ots)

Am Montag zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahzeug-Führer vermutlich beim Vorbeifahren den Sockelbereich eines Wohnhauses in der Scharnhorststraße in Oechsen. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

