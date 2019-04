Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Rodach (ots)

Am Dienstag gegen 16.50 Uhr parkte eine Frau mit ihrem Seat längs zum Bordstein auf dem Markt in Bad Rodach im Landkreis Coburg. Beim Wiedereinfahren auf die Straße übersah sie einen vorbeifahrenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der unbekannte Fahrzeug-Führer oder die Fahrzeug-Führerin setzte danach die Fahrt fort. Die Kollegen aus Franken ermitteln nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Rodach unter der Telefonnummer 09561 645-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell