Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennender Schneefang auf Wohnhaus-Dach

Eisfeld (ots)

Noch einmal glimpflich davongekommen sind die Bewohner eines Wohnhauses in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld. Dienstagnachmittag ging bei der Rettungsleitstelle Suhl die Meldung eines Dachstuhlbrandes ein. Als die Feuerwehr dort eintraf, kam Entwarnung. Es brannte nicht der komplette Dachstuhl, sonder lediglich der Schneefang. Dieser hatte sich vermutlich durch Funkenflug eines angeschürten Ofens entzündet. Die Kameraden der Feuerwehr beseitigten die verbrannten Balken, und kurz danach konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnung.

